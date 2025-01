Pronosticipremium.com - Roma, giovedì al via il tour de force: Ranieri atteso da 6 partite in 18 giorni

Leggi su Pronosticipremium.com

Tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio laspera di piazzare la giusta accelerata in ottica calciomercato, per riuscire a chiudere quei colpi richiesti daper migliorare e completare la rosa. Il tecnico giallorosso sarà però chiamato anche ad un grande lavoro sul campo, visti gli impegni previsti a cavallo di questi due mesi. I capitolini saranno infatti attesi da un vero e propriodetra campionato, Europa League e Coppa Italia.Tornano Europa League e Coppa ItaliaSarà proprio la competizione europea a segnare l’inizio delle 6 sfide in 18che accompagneranno ladal 23 gennaio fino al prossimo 6 febbraio., alle ore 18.45, all’AFAS Stadion, l’avversario di turno sarà l’AZ Alkmaar, in quella che sarà la settima giornata della fase campionato di Europa League, che entra così nel suo momento decisivo.