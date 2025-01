Ilrestodelcarlino.it - Rifiuti, imprese in attesa: "Finora penalizzati. La tariffa puntuale è un sistema più equo"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

È come se a una cena di dieci persone alcuni ordinano l’aragosta mentre altri la pizza. Quando arriva il conto di mille euro ci sono due soluzioni possibili. Pagare ‘alla romana’, suddividendo l’importo in parti uguali:semplice, ma che lascia scontento chi si è limitato alla capricciosa. Oppure tutti versano una quota minima uguale, ma chi ha ordinato l’aragosta aggiunge qualcosa in più: metodo più, ma con quale criterio si stabilisce la somma base? Fuor di metafora, la prima opzione, ’alla romana’, è quella grossomodo impiegata fino ad oggi con la Tari. La seconda è laintrodotta in via sperimentale in città. Il dubbio è: a quanto deve ammontare la quota fissa valida per tutti rispetto a quella variabile che cambia da un’utenza all’altra? Si gioca molto su questo delicato equilibrio l’efficacia del cambio di modalità del pagamento che riguarderà oltre che le famiglie anche lemodenesi.