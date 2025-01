Scuolalink.it - Riapertura GPS nel 2025: un passo necessario per il futuro dell’istruzione

La gestione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) è al centro del dibattito scolastico in Italia. I docenti precari stanno chiedendo con insistenza unastraordinaria delle GPS già nel. Questa richiesta nasce dall’esigenza di affrontare diverse problematiche che stanno mettendo a dura prova il sistema scolastico italiano. Esaurimento delle Graduatorie GPS In molte province italiane, le liste delle GPS sono ormai esaurite e non riescono a coprire tutte le cattedre disponibili. Questo problema è particolarmente grave per le materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e nel primo ciclo di istruzione. La mancanza di docenti qualificati in queste aree sta creando un vuoto che rischia di compromettere la qualitàofferta agli studenti.