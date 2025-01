Anteprima24.it - Recale, il giudice Maresca e l’associazione UNICA donano 10 pc portatili alla scuola Giovanni XXIII

Tempo di lettura: 2 minuti“Non ci rassegniamo di fronte alle ingiustizie. Si possono trasformare le lacrime di un bambino nei sorrisi di centinaia di ragazzi. Basta volerlo. I delinquenti pensano di poter rubare il futuro a questa terra e noi glielo ridiamo migliore di prima.di promozione socialeporta cultura antimafia e lo fa anche con gesti concreti come questo. Dieci computerdonatimediadi. Già prima di Natale,aveva donato computer ed altre attrezzature tecnologiche necessarie per le attività didattiche degli studenti dellaMoro Pascoli di Casagiove edparrocchia di San Michele Arcangelo. Appresa la notizia del furto delle attrezzature, acquistate coi fondi del PNRR, ilCatello, ambasciatore della cultura antimafia, non ha esitato un attimo ad intervenire, e grazie ai soci diha donato 10 computerche consentiranno agli alunni di continuare le attività didattiche”.