Ilrestodelcarlino.it - "Quartesana, paese isolato: serve più ascolto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Proseguono gli incontri con la cittadinanza del gruppo consiliare del Pd di Ferrara. Sabato mattina, i consiglieri Segala, Conforti e Proto, su invito di Dario Capatti, hanno incontrato un nutrito gruppo di residenti in una sala di via Ponte Rigo a. Ed è proprio Ponte Rigo il tema che da subito scalda gli animi: "Una via abbandonata – spiega il Pd – funestata dall’ammaloramento del ponte, dagli stalli per la raccolta differenziata che diventano discariche a cielo aperto, sino al problema degli allagamenti qualche centinaio di metri dopo il ponte. Qui, la pendenza della strada provoca un deflusso delle acque direttamente nei garage e nei piani terra". Secondo il Pd, "sembra unabbandonato dall’amministrazione: undiviso in due da una pericolosa bretella come via Comacchio dove le auto sfrecciano a velocità sostenuta, senza alcuna protezione per i pedoni e presa d’assalto, assieme alle troppo strette vie limitrofe, dai grandi tir che servono le imprese agricole".