Oroscopo Febbraio | Vergine

Leggi su .com

Life&People.it 23 agosto – 22 settembre, la Stagione del Capricorno ti ha offerto un rifugio di stabilità, permettendoti di mettere ordine nelle tue ambizioni con il consueto pragmatismo. Ora, con Venere che lascia i Pesci, l’attenzione si sposta su questioni pratiche: verifica le scadenze, controlla la tua agenda e assicurati di non lasciare nulla in sospeso. Saturno dai Pesci, come un severo esattore, è lì per richiamarti alle tue responsabilità. Da metà, l’arrivo di Mercurio in Pesci potrebbe offuscare la tua proverbiale precisione, facendoti sentire meno concentrata. In questo periodo, il tuo mantra deve essere “fidati e delega”: alleggerisci il peso sulle tue spalle e consenti agli altri di supportarti. Abbraccia e fatti abbracciare da un minimalismo raffinato, scegliendo capi dalle linee fluide e dai materiali avvolgenti per un tocco di eleganza che ti rispecchi.