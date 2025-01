Quifinanza.it - Novità pensioni 2025, soglia di età e requisiti per uscire dal mondo del lavoro

Leggi su Quifinanza.it

È stato uno dei temi più discussi della Legge di Bilancio, ma alla fine il dossierha visto pochi dei cambiamenti annunciati – a volte in pompa magna – dalle forze politiche. La necessità di rendere sostenibile il sistema previdenziale si è tradotta nella conferma di alcunistringenti per l’uscita dalanticipata e una, seppur minima, diminuzione degli assegni per alcune categorie.Vediamo nel dettaglio come cambiano lenel, quali sono ie l’età necessari per il collocamento a riposo e, cosa non meno importante, come avviene il calcolo degli assegni.Pensione di vecchiaiaL’età minima per accedere alla pensione di vecchiaia rimane fissata a 67 anni, con almeno 20 anni di contributi versati. Si applica sia ai lavoratori dipendenti che agli autonomi.