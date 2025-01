Puntomagazine.it - Movimento 5 Stelle Acerra: Al via la raccolta firme per la sicurezza del territorio

Un impegno concreto per ladiper sollecitare azioni immediate delle istituzioni locali.Questa mattina, il Gruppo Territoriale deldisi è ritrovato in Piazza San Pietro per proseguire laa sostegno della petizione sulla, un’iniziativa concreta per sollecitare interventi immediati e incisivi da parte delle istituzioni locali.Negli ultimi giorni,è stata teatro di numerosi episodi di cronaca: furti ai danni di famiglie, attività commerciali e imprenditoriali hanno generato preoccupazione e allarme tra i cittadini. A fronte di questa situazione, il, a ogni livello, si sta impegnando per trovare soluzioni adeguate e tempestive sollecitando le istituzioni delegate ad intervenire.