Ilfattoquotidiano.it - Milano Fashion Week, dai marchi della tradizione Made in Italy agli ‘outstider’: cosa abbiamo visto e le tendenze per la moda uomo del prossimo inverno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo Pitti, è finita anche laMen’s. Poco meno di venti show in quattro giorni, con molti grandi assenti che hanno preferito far sfilare le loro collezionie donna insieme alla settimanadi febbraio. A dare forfait sono stati Gucci, Fendi e ancora Etro, Moschino e JW Anderson ma al loro posto hanno trovato spazio tanti giovani designer e nomi emergenti che altrimenti non avrebbero avuto le stesse attenzioni da partestampa, solitamente sballottata da uno show all’altro. Non solo, a farla da protagonisti sono stati anche gli eventi organizzati dai brandsartoriainper presentare le collezionidel. Ecco allora che in questo articolo vogliamo raccontare proprio queste realtà, spaziando dai capisaldi dello stile come Eleventy e Valstar, fino a nomi come Federico Cina, ormai affermato nel panorama.