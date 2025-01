Liberoquotidiano.it - Melania Trump si presenta così a "casa" di Biden: la scelta che fa impazzire gli Usa

La first ladyha scelto uno stilista americano indipendente per il suo outfit alla cerimonia di insediamento del marito DonaldallaBianca: come nota il sito della rivista Vogue,indossa un sofisticato completo cappotto e gonna blu navy del newyorkese Adam Lippes con abbinato cappello a falda larga con un nastro bianco di Eric Javits, anche lui statunitense. Insomma unanazionalista, quella della nuova first lady. Sebbeneabbia indossato principalmente marchi europei durante il primo mandato del marito - Dolce & Gabbana e Alexander McQueen erano due dei suoi preferiti - e per gran parte della sua recente campagna elettorale - scegliendo Christian Dior la sera delle elezioni - ladi Lippes sembra particolarmente mirata. Gran parte della più recente campagna disi è concentrata sul rafforzamento dell'economia americana.