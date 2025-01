Juventusnews24.com - Mateo Santa Maria Juventus, è fatta per il nuovo colpo in prospettiva: in arrivo il baby talento dalla Spagna. L’indiscrezione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: i bianconeri hanno ingaggiato l’attaccante spagnolo! Entrerà a far parte del settore giovanile. I dettagliSecondo quanto riportato da Tuttosport, èper ilindei bianconeri per l’attaccatto: laha ingaggiatoMaría del Levante L’attaccante 16enne è nato in, ma ha vissuto in Italia: suo padre è argentino e sua madre è brasiliana.María entrerà a far parte del settore giovanile del club bianconero.Leggi sunews24.com