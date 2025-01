Ultimouomo.com - La Juventus ha ritrovato le sue certezze

-Milan in questa stagione non è stata mai una partita spettacolare, anche se sul piano narrativo i precedenti avevano avuto risvolti considerevoli. La gara d’andata di campionato è stata una delle partite più brutte della storia recente della Serie A, qualcosa di memorabile a suo modo, che aveva certificato la fase di stagnazione di entrambe le squadre. La semifinale di Supercoppa, invece, aveva espresso tutte le fragilità dei bianconeri, mentre il Milan, nonostante la poca brillantezza, aveva dimostrato quella capacità di rimanere in partita che caratterizza le squadre di Conceiçao. Insomma, gli ultimi due precedenti erano stati un buon termometro per valutare le difficoltà di entrambe le squadre e la loro emotività.Due progetti fermi all’apparenza in un punto simile, come dimostrava la classifica, con entrambe le squadre fuori dalla zona Champions, a tre lunghezze di distanza in favore della Juve.