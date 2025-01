.com - Jesi / Bocciofila Jesina, stella di bronzo al merito sportivo

L’onorificenza è stata riconosciuta dal Coni per l’anno 2023 e comunicata al presidente Luigi Giulioni da Giovanni Malagò, 20 gennaio 2025 – Lana ha ricevuto ladialconferita dal Coni.GiulioniUna storica onorificenza istituita con lo scopo di premiare le Società Sportive che si sono maggiormente distinte per la ‘lodevole attività svolta’.“Caro Presidente – scive Malagò al presidente dellaLuigi Giulioni – , sono felice di comunicare che il Coni ha conferito alla Società sportiva da te presieduta ladialper l’anno 2023 in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal sodalizio in tanti anni di attività.L’onorificenza vuole attestare di fronte al mondoi meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della Società ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del CONI per il contributo offerto alla crescita e all’affermazione dello sport italiano.