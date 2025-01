Davidemaggio.it - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 20 al 24 gennaio 2025: Tancredi fa una proposta a Rosa

Una nuova collaborazione potrebbe prendere presto il via a Il. Colpito dal suo talento giornalistico,di Sant’Erasmo decide infatti di fare unaalla giovane venere. Maggiori info nelleche seguono. Ilè in onda dal lunedì al venerdì alle 16 su Rai1 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay.lda lunedì 20 a venerdì 24Lunedì 20: il segreto di Irene e AlfredoDopo l’uscita dell’articolo dicontro di lui,annuncia che non sposterà all’estero la produzione della linea economica della GMM, ma per Sant’Erasmo la questione non finisce qui. Matteo chiede a Odile di aiutarlo a comporre una canzone per Michelino in vista della partecipazione allo Zecchino d’Oro.