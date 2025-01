Il cappello di Melania Trump preso in giro anche da Donald il bacio gelido e i paragoni impietosi | si scatenano i meme sui social

Leggi su Open.online

Non è passato inosservato il doppiopetto blu navy personalizzato di Adam Lippes, né ila falda larga coordinato di Eric Javits o i tacchi altissimi (come sempre) dialla cerimonia di insediamento del maritocome 47esimo presidente degli Stati Uniti. Un abito elegante e austero, impeccabilmente indossato e che comunque qualche curiosità l’ha creata. Lo sfottò disulla moglieD’altronde il primo a ironizzare sul look scelto dalla neo First Lady è stato proprio.« I suoi piedi sono assolutamente doloranti», ha detto riferendosi alle décolleté dal tacco altissimo di Manolo Blahnik indossate per ore dalla consorte, e sulla necessità di concludere il discorso davanti alla folla al chiuso del Campidoglio. «Con quelè quasi volata via», ha detto poi accennandoalle temperature glaciali di questi giorni a Washington.