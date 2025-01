Tvzap.it - “Grande Fratello”, è caos nella casa: gli altri concorrenti spiazzati

News tv. "", Lorenzo pronto a dire addio al reality: è. Questa sera, 20 Gennaio 2025, andrà in onda una nuova puntata dele stando ai primi rumors la produzione potrebbe proporre al pubblico daun ripescaggio di un concorrente eliminato attraverso il televoto. Questa ipotesi ha scatenato un malcontento generale anchee uno deiavrebbe addirittura minacciato di voler dire addio al gioco. ( dopo le foto)"", Lorenzo pronto a dire addio al reality: èA poche ore dalla diretta di questa sera del, un concorrente, nello specifico Lorenzo Spolverato, avrebbe comunicato l'intenzione di lasciare il reality.