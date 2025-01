Serieanews.com - Fiorentina, dal sogno alla crisi: gira una voce inquietante su Palladino

Il declino della: sogni di gloria e unache fa rumore: iniziano are delle voci “strane” sulla situazione di Raffaele PdinoC’è stato un momento, neanche troppo lontano, in cui laera la squadra rivelazione della stagione. Dieci risultati utili consecutivi in campionato, otto vittorie di fila, una zona Champions League che sembrava a portata di mano. Raffaele Pdino, giovane tecnico emergente, veniva osannato come il volto nuovo del calcio italiano.Raffaele Pdino potrebbe salutare Firenze a sorpresa (foto: LaPresse) – serieanews.comMa come spesso accade, il calcio sa essere crudele, e quella fiaba viola si è trasformata in un incubo. Tutto è cambiato il 1 dicembre, durante la sfida contro l’Inter. Edoardo Bove cade al suolo, sviene lasciando tutti col fiato sospeso.