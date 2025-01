Ilfattoquotidiano.it - Educazione all’affettività, le nostre linee guida per i progetti a Roma e la strada da seguire

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Vera Cuzzocrea* Nonostante la comunità scientifica sostiene da tempo la necessità di introdurre l’e alla sessualità nei curricula scolastici, il nostro Paese ancora non ha raggiunto un accordo in tal senso e manca una legge. Qualcosa però si muove, seppur a macchia di leopardo: di questi giorni è il lancio del Comune didi una progettualità pilota nelle scuole medie. Ma perché l’Italia, come altri paesi europei, dovrebbe andare in questa direzione? E soprattutto, con quali benefici attesi?Educareè educare al benessere accompagnando alla scoperta di sé e della propria identità, acquisendo competenze emotive, comprendendo i margini del consenso e del rispetto di sé e dell’altro. Parimenti, educare alla sessualità significa ascoltare i vissuti, le domande e le esperienze di ragazzi e ragazze su temi centrali come lo sviluppo corporeo, i bisogni e le paure.