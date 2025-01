Scuolalink.it - Docente referente contro il bullismo: nuove direttive per le scuole italiane

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il 20 gennaioindicazioni per le, in attuazione della legge 17 maggio 2024, n. 70, che introducemisure per la prevenzione e il contrasto dele del cyber. Le disposizioni mirano a rafforzare le strategie educative e operative degli istituti scolastici per far fronte a queste emergenze sociali. Codice interno e tavolo di monitoraggio Ogni scuola, nell’ambito della propria autonomia didattica e gestionale, è chiamata ad adottare un codice interno specifico per la prevenzione dele del cyber, in conformità alle linee di orientamento ministeriali. Inoltre, ogni istituto deve istituire un tavolo permanente di monitoraggio che coinvolga rappresentanti di studenti, insegnanti, famiglie ed esperti del settore.