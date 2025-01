Romadailynews.it - Cultura: scoperte due antiche vasche per decorazioni nella Domus Aurea al Colosseo

Lanel parco archeologico del, nel corso di recenti indagini, ha restituito una eccezionale scoperta legata alle botteghe che lavorarono agli affreschi della monumentale residenza voluta dall’imperatore Nerone. Durante alcuni scavi, infatti sono riemerse duein uso in occasione delle fasi di cantiere del palazzo, utili sia per spegnere la calce sia per conservare e lavorare i pigmenti colorati da usare nelleparietali. Tra i pigmenti ritrovati e sottoposti ad analisi microscopiche e spettroscopiche per individuarne la composizione chimica e mineralogica – spiegano dal parco del-, spicca la presenza di ocra gialla all’interno di un’anfora, di vasetti contenenti pigmenti con toni del rosso, come il realgar e la terra rossa, e soprattutto di un eccezionale lingotto del preziosissimo blu egizio pronto per essere macinato.