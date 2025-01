Crisi dell’auto il 30 gennaio al via in Ue il dialogo strategico per risolverla La Commissione avverte | La transizione verde non si ferma

Leggi su Open.online

Inizierà il 30ilsul futuromotive. Ad annunciarlo è laeuropea, dopo che lo scorso anno la presidente Ursula von der Leyen aveva conto la volontà di affrontare il dossier – uno dei più delicati sul tavolo di Bruxelles – nei primi cento giorni del suo nuovo mandato. Il, si legge sul sito della, coinvolgerà «gli attori del settore, i partner sociali e le parti interessate per comprendere in modo collaborativo le sfide, sviluppare soluzioni e intraprendere azioni concrete». Spetterà al commissario dei Trasporti, il greco Apostolos Tzitzikostas, elaborare un piano d’azione per rispondere alladel settore, mentre a presiedere l’intero processo sarà la stessa von der Leyen. Le prime misure vere e proprie saranno contenute nel Clean Industrial Deal, l’atteso pacchetto di misure per laecologica che Bruxelles svelerà il prossimo 26 febbraio.