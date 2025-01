Ilrestodelcarlino.it - Concordia, Schettino chiede la semilibertà: “Ma vivrà col rimorso”

Rimini, 20 gennaio 2025 – Non è stato un anniversario come gli altri, per i sopravvissuti e le famiglie delle vittime della Costa. Tredici anni fa – era il 13 gennaio 2012 – la tragedia all’isola del Giglio: il naufragio della nave da crociera costò la vita a 32 persone, tra cui i riminesi Williams Arlotti e sua figlia, la piccola Dayana, di appena 5 anni. È di pochi giorni fa la notizia che Francesco, comandante della Costacondannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il naufragio, ha chiesto il regime diha maturato i termini che gli consentono di accedere a misure alternative al carcere, avendo già scontato oltre metà della pena. L’udienza si terrà il 4 marzo. Una notizia che addolora chi ha vissuto in prima persona quell’incubo.