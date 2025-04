Pil sviluppo mondiale entro il 2029 nelle mani del Global South

Globale si candidano a guidare la prossima fase di espansione economica mondiale, con una crescita media del Pil del 4,2 per cento annuo fino al 2029, a fronte dell’1,9 per cento previsto per le economie avanzate. È quanto emerge dal report “In a Multipolar World, the Global South Finds Its Moment”, realizzato da Boston Consulting Group (Bcg).Con l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, aumenterà il peso di 133 Paesi al di fuori delle orbite occidentali e cinesi — il cosiddetto “Global South” — che oggi rappresentano il 62 per cento della popolazione mondiale e circa il 18 per cento del Pil Globale. Secondo gli esperti, il mondo dovrà così ridefinire “le proprie traiettorie economiche in un contesto sempre più multipolare”.Tra i protagonisti dell’espansione spicca l’India, che già oggi, grazie a un ecosistema digitale avanzato (pari all’11 per cento del Pil), a un numero crescente di startup (117 unicorni previsti entro il 2025) e a forti investimenti infrastrutturali, si propone come valida alternativa strategica alla Cina nel manifatturiero Globale. Leggi su Ildenaro.it Le nazioni del Sude si candidano a guidare la prossima fase di espansione economica, con una crescita media del Pil del 4,2 per cento annuo fino al, a fronte dell’1,9 per cento previsto per le economie avanzate. È quanto emerge dal report “In a Multipolar World, theFinds Its Moment”, realizzato da Boston Consulting Group (Bcg).Con l’intensificarsi delle tensioni geopolitiche, aumenterà il peso di 133 Paesi al di fuori delle orbite occidentali e cinesi — il cosiddetto “” — che oggi rappresentano il 62 per cento della popolazionee circa il 18 per cento del Pile. Secondo gli esperti, il mondo dovrà così ridefinire “le proprie traiettorie economiche in un contesto sempre più multipolare”.Tra i protagonisti dell’espansione spicca l’India, che già oggi, grazie a un ecosistema digitale avanzato (pari all’11 per cento del Pil), a un numero crescente di startup (117 unicorni previstiil 2025) e a forti investimenti infrastrutturali, si propone come valida alternativa strategica alla Cina nelfatturieroe.

