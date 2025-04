Fedeli casertani a Roma per ultimo saluto a Francesco Ha mosso pedine ferme da troppo tempo

Roma per l'ultimo saluto a Papa Francesco. Migliaia di persone, almeno 250mila conferma la Santa Sede, hanno partecipato alle esequie del Pontefice celebrate in piazza San Pietro.Sono giunti da diverse parti d'Italia e d'Europa per tributare l'ultimo saluto a Francesco, il papa. Casertanews.it - Fedeli casertani a Roma per l'ultimo saluto a Francesco: "Ha mosso pedine ferme da troppo tempo" Leggi su Casertanews.it In tanti aper l'a Papa. Migliaia di persone, almeno 250mila conferma la Santa Sede, hanno partecipato alle esequie del Pontefice celebrate in piazza San Pietro.Sono giunti da diverse parti d'Italia e d'Europa per tributare l', il papa.

