Ue incontro von der Leyen Zelensky nel pomeriggio a Roma

Dazi, telefonata "positiva" tra Meloni e von der Leyen dopo l'incontro con Trump | Il presidente Usa accetta l'invito a Roma e valuta un summit con l'Ue - Il tycoon torna ad attaccare Powell ed è convinto di poter trovare un accordo sulla guerra commerciale anche con la Cina. Poi annuncia: "Niente tagli alla sanità" 🔗tgcom24.mediaset.it

Ue, possibile incontro von der Leyen-Trump sabato a Roma - (Adnkronos) – La Commissione Europea "sta guardando alle possibilità" di organizzare un incontro al vertice tra l'Ue e gli Usa a Roma, dove Ursula von der Leyen e Donald Trump saranno entrambi sabato prossimo per i funerali di Papa Francesco, ma "non abbiamo un incontro confermato al momento". A dirlo è la portavoce capo Paula […] 🔗periodicodaily.com

Meloni aggiorna von der Leyen sull’incontro con Trump: l’Ue vede un nuovo ponte politico con gli Stati Uniti - La presidente della Commissione europea , Ursula von der Leyen , ha avuto una «buona telefonata» con la presidente del Consiglio , Giorgia Meloni , in cui quest’ultima l’ha informata sull' incontro di ieri alla Casa Bianca con il presidente Donald Trump . [embed_post id="2027659"] Lo riferisce una portavoce della Commissione europea. A quanto si apprende a Bruxelles , l’incontro di ieri viene... 🔗feedpress.me

Ue, 'incontro von der Leyen-Zelensky nel pomeriggio a Roma' - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, vedrà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky questo pomeriggio a Roma. Lo riferisce la portavoce di von der Leyen (ANSA). (ANSA) ... 🔗ansa.it

Trump, stretta di mano con von der Leyen, incontro con Zelensky e segno a Macron: le "prove di pace" - Per l'ultimo saluto a Papa Francesco, il successore di Pietro che con la sua aderenza al Vangelo ha provato a mettere il balsamo sulle ... 🔗iltempo.it

L'Ue non esclude l'ipotesi di un incontro von der Leyen-Trump a Roma sabato - AGI - "Stiamo valutando la possibilità di incontrarci. Al momento non c'è nulla di confermato ma vi terremo aggiornati se dovesse accadere nei prossimi giorni". Lo ha dichiarato la portavoce della Com ... 🔗msn.com