Bimbo rischia di soffocare elitrasportato al Ruggi e tratto in salvo

Bimbo di due mesi: ha avuto gravissimi problemi respiratori, rischiando di morire soffocato. Sul posto, i sanitari che hanno rianimato il neonato per poi condurlo in elisoccorso all’ospedale Ruggi D’aragona di Salerno. Affidato. Salernotoday.it - Bimbo rischia di soffocare: elitrasportato al Ruggi e tratto in salvo Leggi su Salernotoday.it Tensione a Maiori, ieri mattina, per le condizioni di salute di undi due mesi: ha avuto gravissimi problemi respiratori,ndo di morire soffocato. Sul posto, i sanitari che hanno rianimato il neonato per poi condurlo in elisoccorso all’ospedaleD’aragona di Salerno. Affidato.

