Madre condivide sui social l8217esercizio più utile per gravidanza e post parto 8220Benefici per postura e equilibrio 8220

gravidanza e il post-parto, anche un gesto semplice come la marcia può portare grandi benefici. A spiegarlo alle sue migliaia di follower è stata una Madre esperta in esercizi post-nantali, la quale ha mostrato attraverso la sua stessa esperienza di gravidanza come rafforzare i muscoli più importanti per l'equilibrio e la postura attraverso un movimento consapevole e accessibile a chiunque. Leggi su Fanpage.it Durante lae il, anche un gesto semplice come la marcia può portare grandi benefici. A spiegarlo alle sue migliaia di follower è stata unaesperta in esercizi-nantali, la quale ha mostrato attraverso la sua stessa esperienza dicome rafforzare i muscoli più importanti per l'e laura attraverso un movimento consapevole e accessibile a chiunque.

Su altri siti se ne discute

Sanremo 2025, «Si 'na preta» a Rose Villain: la cantante condivide la maglia a tema sui social - Da stamattina i social sono pieni di meme e citazione del siparietto che ha visto coinvolta Rose Villain prima della sua esibizione. Un momento prima di esibirsi sul palco dell'Ariston sulle... 🔗ilmattino.it

Atti di bullismo a Catanzaro: madre denuncia sui social l’accaduto - Un episodio di bullismo scuote la città di Catanzaro, con un giovane ventenne preso di mira da alcune coetanee a causa della sua neurodivergenza. La madre della vittima, attraverso un post sui social media, ha espresso tutta la sua amarezza e indignazione, denunciando l’accaduto e lanciando un appello alla riflessione. Il video incriminato e la […] The post Atti di bullismo a Catanzaro: madre denuncia sui social l’accaduto first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Angelina Mango sta un po’ meglio e sui social appare serena accanto a sua madre Laura Valente - Dopo un lungo periodo di silenzio, Angelina Mango è finalmente tornata a mostrarsi sui social, suscitando la gioia dei suoi fan. A una settimana dalle ultime foto pubblicate su Instagram, la cantante, vincitrice di Sanremo 2024 con il brano La noia, ha condiviso un nuovo video su TikTok in compagnia di sua madre, Laura Valente. Con il sorriso e in un momento di serenità, la giovane artista ha ballato e cantato sulle note di Fiori rosa, fiori di pesco di Lucio Battisti. 🔗donnapop.it