Bolognatoday.it - "Situazione pericolosa", chiuso il locale Leggi su Bolognatoday.it I carabinieri hanno notificato al titolare di un esercizio pubblico di Bazzano, nel comune di Valsamoggia, un decreto di sospensione delle autorizzazioni per 15 giorni, emesso dal Questore di Bologna ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

"Situazione pericolosa", chiuso il locale - Il locale, riferiscono i carabinieri, era diventato punto di ritrovo di soggetti con precedenti di polizia, spesso coinvolti in liti, schiamazzi e comportamenti violenti che avrebbero generato ... 🔗bolognatoday.it