Ragazza di 25 anni mangia una mela e va in choc anafilattico la corsa in pronto soccorso

Ragazza di 25 anni di Casalecchio, in provincia di Bologna, è andata in choc anafilattico dopo aver mangiato una mela. Subito è stata trasportata con la massima urgenza in pronto soccorso dove fortunatamente le sue condizioni sono migliorate. Leggi su Fanpage.it Ieri 25 aprile unadi 25di Casalecchio, in provincia di Bologna, è andata indopo averto una. Subito è stata trasportata con la massima urgenza indove fortunatamente le sue condizioni sono migliorate.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Approfondimenti da altre fonti

