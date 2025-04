VIDEO Wembanyama 221 cm gioca a calcio il divario con gli avversari è incredibile

giocare a calcio con altri ragazzi: differenza di statura impressionante! Golssip.it - VIDEO / Wembanyama (221 cm) gioca a calcio: il divario con gli avversari è incredibile! Leggi su Golssip.it Il cestista è stato filmato in Costa Rica mentre si diverte are acon altri ragazzi: differenza di statura impressionante!

Wembanyama (221 cm) gioca a calcio: il divario con gli avversari è incredibile!; White (195 cm) vs. Wembanyama (221): la schiacciata dell'anno? VIDEO; Victor Wembanyama (NBA) omaggia La città incantata per Halloween; Chi è Victor Wembanyama, il "talento generazionale" del basket prima scelta al Draft Nba: 221 centimetri a disposizione dei San Antonio Spurs.

