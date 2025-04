Santa Maria Maggiore a Roma perché il Papa ha scelto di essere sepolto in questa basilica

Papa Francesco, morto il 21 aprile all'età di 88 anni, ha espresso la volontà di essere seppellito nella basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. "Chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della resurrezione nella basilica Papale di Santa Maria Maggiore", ha lasciato detto Bergoglio nel testamento diffuso dal Vaticano e scritto il 29 giugno 2022, quasi tre anni fa. Una scelta già nota, dunque, quella del Pontefice sulla sua sepoltura. I funerali di Papa Francesco si sono svolti sabato 26 aprile, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato della basilica di San Pietro (LO SPECIALE). Leggi su Tg24.sky.it Francesco, morto il 21 aprile all'età di 88 anni, ha espresso la volontà diseppellito nelladi. "Chiedo che le mie spoglie mortali riposino aspettando il giorno della resurrezione nellale di", ha lasciato detto Bergoglio nel testamento diffuso dal Vaticano e scritto il 29 giugno 2022, quasi tre anni fa. Una scelta già nota, dunque, quella del Pontefice sulla sua sepoltura. I funerali diFrancesco si sono svolti sabato 26 aprile, primo giorno dei Novendiali, sul sagrato delladi San Pietro (LO SPECIALE).

