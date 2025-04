LIVE Italia Finlandia Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA inizia il cammino di Constantini e Mosaner

DIRETTA LIVE13:48 Stefania Constanini dopo Pechino 2022 ha sempre partecipato ai Mondiali anche nel misto, ma con compagni diversi: Sebastiano Arman prima e Francesco De Zanna poi.13:45 L’Italia viene da una rassegna iridata assai deludente, sia al maschile che al femminile, l’augurio è che la prova mista possa regalare maggiori soddisfazioni.13:42 Dopo tre lunghi anni l’Italia tornerà in gara con la coppia formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni olimpici a Pechino 2022.13:39 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, match valido per la prima giornata dei Mondiali di curling misto 2025.Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Finlandia, match valido per la prima giornata dei Mondiali di curling misto 2025. Oasport.it - LIVE Italia-Finlandia, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: inizia il cammino di Constantini e Mosaner! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:48 Stefania Constanini dopo Pechino 2022 ha sempre partecipato aianche nel, ma con compagni diversi: Sebastiano Arman prima e Francesco De Zanna poi.13:45 L’viene da una rassegna iridata assai deludente, sia al maschile che al femminile, l’augurio è che la prova mista possa regalare maggiori soddisfazioni.13:42 Dopo tre lunghi anni l’tornerà in gara con la coppia formata da Stefaniae Amos, campioni olimpici a Pechino 2022.13:39 Buongiorno e benvenuti alladi, match valido per la prima giornata deidi.Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladi, match valido per la prima giornata deidi

