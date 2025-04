Stefano De Martino a Miami con Santiago dolcezza di padre e spunta una donna misteriosa

Stefano De Martino è in pausa e, verrebbe da dire, decisamente meritata. Ha infatti concluso un periodo ricco di impegni in Rai, intenzionata a non fare a meno di lui. La sua carriera è finalmente decollata e ora si gode l'amore del pubblico, sempre secondario a quello di suo figlio Santiago. È infatti in sua compagnia negli Stati Uniti, dove si stanno godendo l'ennesima vacanza padre-figlio.Stefano De Martino a MiamiQuando sei in vacanza negli Stati Uniti, ti aspetteresti d'essere sorpreso da una star americana e non di certo da un ben noto Vip di casa tua. È invece proprio quello che è capitato a una giovane turista italiana, sorpresa nel ritrovarsi "in compagnia" di Stefano De Martino su una spiaggia a Miami.Ha rapidamente afferrato il suo smartphone e fatto un video, poi condiviso su TikTok.

