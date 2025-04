San Pancrazio inaugurate quattro nuove panchine nel parco

inaugurate questa mattina quattro nuove panchine nel parco cittadino dedicato a “Don Tarcisio e Padre Paolino Beltrame quattrocchi”, in località San Pancrazio. Sono state donate dalla famiglia Vignali, Maurizio e Mario, in ricordo del padre Giovanni.Giovanni Vignali (Felino, 17. Parmatoday.it - San Pancrazio, inaugurate quattro nuove panchine nel parco Leggi su Parmatoday.it Sono statequesta mattinanelcittadino dedicato a “Don Tarcisio e Padre Paolino Beltramecchi”, in località San. Sono state donate dalla famiglia Vignali, Maurizio e Mario, in ricordo del padre Giovanni.Giovanni Vignali (Felino, 17.

Memorie di Resistenza, marcia della Pace straordinaria da Civitella a San Pancrazio il 15 aprile - Arezzo, 7 aprile 2025 – Memorie di Resistenza, marcia della Pace straordinaria da Civitella a San Pancrazio il 15 aprile Una Marcia della Pace straordinaria da Civitella a San Pancrazio. Si terrà martedì 15 aprile l’iniziativa Memorie di Resistenza di Arci Servizio Civile Toscana Aps e Arci Servizio Civile Emilia Romagna Aps in collaborazione con ANPI e Associazione Luoghi della Memoria Odv e con il patrocinio dei Comuni di Civitella in Val di Chiana e di Bucine e dell’Associazione Civitella Ricorda. 🔗lanazione.it

San Pancrazio, scontro in campo: giocatore al ‘Bufalini’ e partita sospesa - A Modigliana, nel Forlivese, corre il minuto 19 del secondo tempo dell’incontro di Prima Categoria tra i locali e i ravennati del San Pancrazio. Il punteggio vede i padroni di casa in vantaggio 1-0 ma su un innocuo rilancio a centro campo saltano in due del San Pancrazio: uno indietreggia, l’altro avanza e le due teste si scontrano. Dal campo si capisce subito che non è cosa da niente: il giocatore colpito alla nuca sanguina abbondantemente ma non perde conoscenza mentre alle sue spalle, il compagno sembra cadere a terra come corpo morto. 🔗ilrestodelcarlino.it

Paura in campo, scontro tra compagni di squadra: uno sviene, Modigliana-San Pancrazio viene sospesa - Grosso spavento durante la sfida calcistica tra Modigliana e San Pancrazio, valida per la 22esima giornata del campionato di Prima Categoria Girone G in Emilia-Romagna. Al minuto 63, sul risultato di 1-0 per i padroni di casa, la partita è stata sospesa a causa di un scontro fortuito tra due... 🔗ravennatoday.it

