Calciomercato Bologna occhi puntati sull’attaccante Pellegrino Le prestazioni a Parma stanno conquistando i rossoblu

Calciomercato Bologna, occhi puntati sull’attaccante del Parma Pellegrino. Ecco l’indiscrezione rossoblu in vista dell’estate Secondo quanto riportati oggi da Il Resto del Carlino, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il Calciomercato Bologna: soprattutto sull’attacco dove i rossoblu vogliono puntare a rinforzare ulteriormente l’intero reparto offensivo. Infatti l’attaccante del Parma Pellegrino è uno dei . Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, occhi puntati sull’attaccante Pellegrino. Le prestazioni a Parma stanno conquistando i rossoblu Leggi su Calcionews24.com del. Ecco l’indiscrezionein vista dell’estate Secondo quanto riportati oggi da Il Resto del Carlino, ci sono delle novità importanti per quanto riguarda il: soprattutto sull’attacco dove ivogliono puntare a rinforzare ulteriormente l’intero reparto offensivo. Infatti l’attaccante delè uno dei .

Calciomercato Bologna, occhi puntati su Andrea Pinamonti. Castro verso l’addio? Il punto dei rossoblu - Calciomercato Bologna, fortemente nel mirino Andrea Pinamonti per rinforzare l’attacco. Ecco la prossima mossa dei rossoblu Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoBolognaweb, il calciomercato Bologna ha come primo obiettivo quello di rinforzare ulteriormente l’attacco: regalare ai rossoblu un altro centravanti per potenziare il reparto offensivo. Uno dei nomi messi nel mirino è sicuramente Andrea […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Bologna, occhi puntati su Oristanio del Venezia. Ecco la nuova mossa di Sartori per giugno - Calciomercato Bologna, occhi fortemente puntati su Oristanio: Sartori già a lavoro per portare a casa l’attaccante del Venezia ed ex Inter Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Bologna prevede di sfruttare ogni opportunità che arriva per riuscire a compensare nella maniera migliore possibile ulteriori uscite o addirittura potenziare la squadra. […] 🔗calcionews24.com

Calciomercato Juve, i bianconeri mettono gli occhi su quel parametro zero: può sostituire Kenan Yildiz in vista dell’estate! - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, i bianconeri paiono aver individuato il sostituto di Kenan Yildiz in vista dell’estate: si tratta di un colpo a parametro zero! Il portale specializzato sul calciomercato fichajes.com apre uno scenario importante riguardante la Juve. Il club bianconero starebbe pensando di portare a casa le prestazioni di Raheem Sterling. L’inglese è l’obiettivo principale della Vecchia Signora, che sarebbe particolarmente interessato al giocatore soprattutto per in vista di una cessione di Kenan Yildiz in estate. 🔗juventusnews24.com

Orsolini ha gli occhi del mondo su di sé: Milan e Napoli in fila, per il Bologna serve un'offerta folle - L`esultanza di Riccardo Orsolini è diventata quasi iconica, praticamente un mantra come la necessità di far vedere a tutti che lui c`è e sta facendo grandi cose.. 🔗msn.com