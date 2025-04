Qui c’è un’ambulanza speriamo se lo portino via l’ultimo messaggio di Chiara Spatola alla madre

Chiara Spatola, uccisa insieme al fidanzato Simone Sorrentino, aveva paura di Andrea Longo che la perseguitava da mesi. L’uomo, che ha accoltellato entrambi prima di togliersi la vita, le aveva detto di lasciare il fidanzato. Prima di morire la giovane, 29 anni, come riporta alla Stampa aveva scritto alla madre “Mamma, qui fuori è arrivata l’ambulanza”. La donna racconta che la figlia le racconta che forse l’uomo sta male e che stava facendo delle cure. “Mamma, speriamo che stavolta se lo portino via”. Teresa Demartino al quotidiano di Torino dice che Longo le ha “portato via tutto: la mia Chiara e anche Simone, che per me era come un secondo figlio”. I due ragazzi stavano ristrutturando una casa e avevano un progetto di vita insieme: “Voleva una casa tutta sua e dei figli con Simone. Costruire una famiglia insieme. Ilfattoquotidiano.it - “Qui c’è un’ambulanza, speriamo se lo portino via”, l’ultimo messaggio di Chiara Spatola alla madre Leggi su Ilfattoquotidiano.it , uccisa insieme al fidanzato Simone Sorrentino, aveva paura di Andrea Longo che la perseguitava da mesi. L’uomo, che ha accoltellato entrambi prima di togliersi la vita, le aveva detto di lasciare il fidanzato. Prima di morire la giovane, 29 anni, come riportaStampa aveva scritto“Mamma, qui fuori è arrivata l’ambulanza”. La donna racconta che la figlia le racconta che forse l’uomo sta male e che stava facendo delle cure. “Mamma,che stavolta se lovia”. Teresa Demartino al quotidiano di Torino dice che Longo le ha “portato via tutto: la miae anche Simone, che per me era come un secondo figlio”. I due ragazzi stavano ristrutturando una casa e avevano un progetto di vita insieme: “Voleva una casa tutta sua e dei figli con Simone. Costruire una famiglia insieme.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giulini commenta: «Meravigliosa partita dell’Inter a Monaco, speriamo che…» - di RedazioneGiulini, presidente del Cagliari, in vista del match con l’Inter fa il punto della situazione sulla sfida di campionato di sabato Intervistato dal Corriere dello Sport, Giulini, presidente del Cagliari – reduce dalla vittoria della Coppa Italia Primavera – ha parlato in vista dell’impegnativa sfida di campionato contro l’Inter in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00. Diversi gli argomenti toccati tra cui anche la lotta per la salvezza che significherebbe permanenza in Serie A. 🔗internews24.com

Il consiglio di ChatGBT salva una donna incinta e il suo bimbo: “Mi ha scritto di chiamare un’ambulanza” - La donna all'ottavo mese di gravidanza aveva iniziato ad avvertire strani sintomi e, per curiosità, si era rivolta al chatbot per capirne di più. Dopo una breve interazione, l’intelligenza artificiale le aveva suggerito di misurare la pressione. Il responso non aveva lasciato spazio a dubbi: “Chiama subito un’ambulanza”. Un consiglio decisivo, che ha permesso ai medici di intervenire in tempo e salvare sia il bambino che la madre, rimasta per giorni in bilico tra la vita e la morte. 🔗fanpage.it

Il presidente dell’Empoli Corsi: «Speriamo che contro il Napoli il risultato non sia esageratamente pesante» - In vista di Napoli-Empoli in programma lunedì sera il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Al centro dell’attenzione il match del ‘Maradona’: Corsi: «Marianucci ha dei valori atletici importanti» Le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: «Speriamo di fare una bella prestazione e che il risultato non sia esageratamente pesante. Va bene perdere, ma se facciamo una bella prestazione ci permette di preparare al meglio la prossima col Venezia che è fondamentale per noi. 🔗ilnapolista.it