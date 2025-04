Papamobile per corteo feretro papa Francesco costruita su un pick up usato valore di mercato di poco superiore a 15mila euro

Per il corteo funebre che ha accompagnato dal Vaticano a Santa Maria Maggiore le spoglie di papa Francesco è stata adattata una papamobile dalla storia particolare, perfettamente in linea con.

Al corteo dietro feretro Papa parenti e alcuni cardinali - "Il corteo funebre del Papa, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d'uomo per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà fino a poco più di un'ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri orari". Lo ha detto il prefetto Lamberto Giannini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. 🔗quotidiano.net

