Breve colloquio tra Meloni e Trump dopo il funerale del Papa

Breve colloquio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump al termine del funerale di Papa Francesco. Meloni e Trump, come si vede dalle immagini diffuse da Palazzo Chigi, dopo avere lasciato il sagrato di San Pietro, hanno avuto un Breve scambio lungo il colonnato della basilica mentre le delegazioni uscivano. Negli scatti è presente anche la first lady Usa Melania Trump.

Trump in Vaticano incontra Zelensky, Macron e Starmer: breve colloquio anche con Meloni - Donald Trump torna sotto i riflettori internazionali. La Casa Bianca ha confermato che il presidente Usa ha incontrato Volodymyr Zelensky poco prima dell’inizio dei funerali in Vaticano. Gli Stati Uniti hanno parlato di una “discussione molto produttiva“, ma ulteriori dettagli verranno rilasciati in seguito. Secondo Sky News, un secondo colloquio potrebbe svolgersi dopo le esequie, […] L'articolo Trump in Vaticano incontra Zelensky, Macron e Starmer: breve colloquio anche con Meloni proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Inchiesta urbanistica a Milano, i messaggi in chat per fermare l’indagine: “Serve un colloquio con Giorgia Meloni” - Le indagini della Procura di Milano hanno portato alla luce l'esistenza di un’organizzazione parallela il cui fine sarebbe quello di favorire operazioni immobiliari speculative. Dalle intercettazioni si è scoperto che c'è anche chi, tra loro, voleva arrivare al Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Meloni-Trump, l'importanza di quel colloquio riservato - Poteva essere una passerella pubblica, e certo lo è stata, della premier europea più amata d'America, Giorgia Meloni. Poteva essere un Trump spumeggiante, prodigo di complimenti, e certo lo è stato, nell'idea di un protocollo millimetrico che mostrasse al mondo che oggi l'Italia è il Paese più forte dell'Ue nel rapporto strategico con gli Stati Uniti d'America. Avremmo fatto la nostra bella figura, accolto poi Vance in Italia, e via discutendo. 🔗iltempo.it

