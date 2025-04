Juve contro le ultime in classifica nessuno è come te La striscia di risultati utili consecutivi è invidiabile e annovera solo un inciampo Tutti i numeri

Juve, la statistica contro le ultime classificate in Serie A è davvero invidiabile! I bianconeri annoverano una lunga striscia, in cui c’è solo un inciampoLa Serie A fa registrare una garanzia che riguarda la Juve. Ogni qualvolta che i bianconeri hanno giocato contro l’ultima in classifica hanno quasi sempre vinto. Su 16 partite, infatti, la Vecchia Signora ha ottenuto ben 12 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Che questa statistica possa essere di buon auspicio anche contro il Monza?STATISTICA – «I bianconeri hanno perso solo una delle ultime 16 sfide in Serie A contro la squadra ultima in classifica a inizio giornata (12V, 3N), sconfitta arrivata proprio contro il Monza: 1-0 in terra brianzola il 18 settembre 2022.». .com Juventusnews24.com - Juve, contro le ultime in classifica nessuno è come te! La striscia di risultati utili consecutivi è invidiabile e annovera solo un “inciampo”. Tutti i numeri! Leggi su Juventusnews24.com , la statisticalete in Serie A è davvero! I bianconerino una lunga, in cui c’èunLa Serie A fa registrare una garanzia che riguarda la. Ogni qualvolta che i bianconeri hanno giocatol’ultima inhanno quasi sempre vinto. Su 16 partite, infatti, la Vecchia Signora ha ottenuto ben 12 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta. Che questa statistica possa essere di buon auspicio ancheil Monza?STATISTICA – «I bianconeri hanno persouna delle16 sfide in Serie Ala squadra ultima ina inizio giornata (12V, 3N), sconfitta arrivata proprioil Monza: 1-0 in terra brianzola il 18 settembre 2022.». .com

Su questo argomento da altre fonti

Continassa Juve: meno due al big match contro l’Atalanta. Le ultime novità su Gatti e Renato Veiga - di Redazione JuventusNews24Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa Venerdì mattina in campo alla Continassa per la Prima Squadra maschile bianconera, al lavoro in vista della prossima sfida di campionato – in programma per domenica 9 marzo alle ore 20:45 contro ... 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juve, un’altra esclusione per l’attaccante: contro il PSV la settima panchina nelle ultime otto partite - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve, col PSV la settima panchina nelle ultime otto: dall’arrivo di Kolo Muani ha giocato titolare solo contro il Benfica per l’assenza del francese La Juventus tornerà in campo questa sera contro il Psv nella sfida di ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell’andata con in palio gli ottavi di finale. Un’altra esclusione per Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo finirà in panchina per la settima volta nelle ultime otto partite. 🔗juventusnews24.com

McKennie Juve, quale ruolo contro il PSV? L’idea di Thiago Motta per il playoff di Champions League. Ultime - di Redazione JuventusNews24McKennie Juve, quale ruolo col PSV? L’idea di Thiago Motta per il playoff di andata di Champions League. Le ultime È vigilia di Champions League per la Juventus, impegnata domani sera nell’andata dei playoff contro il PSV Eindhoven in programma alle ore 21.00 all’Allianz Stadium. Thiago Motta non rinuncerà a Weston McKennie. Il jolly americano, nel playoff di Champions League dello Stadium, dovrebbe essere impiegato ancora nel ruolo di trequartista alle spalle di Kolo Muani. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cosa succede quando la Juventus incontra l'ultima in classifica; Crisi Juve, Thiago Motta trema: le parole dopo la Fiorentina. Ultime news e aggiornamenti; Classifica e verdetti: Inter agli ottavi. Rischio derby Milan-Juve al playoff; Risultati e classifica Serie C Girone C 2024/2025: il cammino Juve. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, classifiche di Serie A a confronto: i bianconeri sono a -5 rispetto all’ultima Juve di Massimiliano Allegri alla 33esima giornata - Juventus, classifiche di Serie A a confronto: i bianconeri sono a -5 rispetto all’ultima Juve di Massimiliano Allegri alla 33esima giornata Dopo la 33esima giornata di Serie A, la Juventus si trova co ... 🔗juventusnews24.com

Classifica aggiornata Serie A: come cambia dopo Parma Juve e la chiusura della giornata 33 - Classifica aggiornata Serie A: l’elenco completo e la posizione della Juve dopo la partita contro il Parma e i rinvii del mercoledì Sono terminati da pochi minuti i recuperi dei match della giornata 3 ... 🔗juventusnews24.com

Classifica stravolta, cambia il risultato: ribaltone per la Juve - contro Atalanta e Fiorentina diversi giocatori della Juve hanno giocato contro Motta. Oggi guardo la classifica e penso che la Juventus sarebbe potuta essere terza in classifica, con due pareggi“. 🔗juvelive.it