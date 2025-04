Il Festival Organistico fa tappa in 5 Comuni

Festival Organistico 2025 si svolgerà dal 26 aprile al 01 giugno ad Alvignano, Vairano Scalo, Pietramelara, Castel Campagnano e Sepicciano di Piedimonte Matese.Come tradizione, la rassegna propone un itinerario tra musica, arte e spiritualità. Il concerto inaugurale, in programma Sabato. Casertanews.it - Il Festival Organistico fa tappa in 5 Comuni Leggi su Casertanews.it Il2025 si svolgerà dal 26 aprile al 01 giugno ad Alvignano, Vairano Scalo, Pietramelara, Castel Campagnano e Sepicciano di Piedimonte Matese.Come tradizione, la rassegna propone un itinerario tra musica, arte e spiritualità. Il concerto inaugurale, in programma Sabato.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cina: broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan - Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni di 3.000 anni fa dell’etnia Li con motivi vivaci. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https://www.agenzianova.com/a/6063091/6063091/2025-04-04/cina-broccato-li-di-3-000-anni-fa-sotto-i-riflettori-a-festival-di-sanyuesan Agenzia Xinhua 🔗romadailynews.it

Sanremo 2025, la diretta della prima serata: l'omaggio a Ezio Bosso dà il via al Festival di Carlo Conti: «La musica come la vita si fa insieme» - Si comincia con Gaia e si chiude con i The Kolors, superospite Jovanotti. La cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad si esibiranno insieme con Imagine di John Lennon. Tutti gli aggiornamenti in diretta da Sanremo 🔗vanityfair.it

Sanremo 2025, il generale Vannacci fa un selfie con i finanzieri all'uscita del Festival - Al termine della terza serata del Festival di Sanremo, l'eurodeputato leghista Roberto Vannacci si è fermato con un reparto della Guardia di Finanza che presidiava l'uscita dell'Ariston per fare una foto di gruppo. 🔗liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Festival Organistico fa tappa in 5 Comuni; Il Festival internazionale organistico siciliano fa tappa al Duomo di Messina; Il Festival Organistico del Salento fa tappa a Otranto sabato 28 settembre; Concerto d'organo di Margherita Quarta per il FOS 2024, sabato 21 settembre a Corigliano d'Otranto. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Festival internazionale organistico siciliano fa tappa al Duomo di Messina - The post Il Festival internazionale organistico siciliano fa tappa al Duomo di Messina appeared first on Tempostretto. 🔗msn.com

Il Festival internazionale organistico siciliano fa tappa al Duomo di Messina - Dopo il successo del primo appuntamento, il Festival Internazionale Organistico Siciliano prosegue con il suo secondo concerto, che si terrà stasera alle ore 19 al Duomo di Messina. La serata vedrà ... 🔗tempostretto.it

Torna il Festival Organistico Internazionale alla Chiesa di Cristo Re di Alba - Nei mesi di aprile e maggio la Chiesa di Cristo Re di Alba fa da scenario a un ricco calendario di eventi musicali: a partire dal 27 aprile alle ore 21 ritorna l’ormai consolidato appuntamento con le ... 🔗targatocn.it