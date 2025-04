Il figlio di Totò Riina pubblica un ritratto del padre sui social L’entusiasmo dei follower Grande uomo non chinava mai il capo

Grande uomo», «Grande zio Totò», «Grandissimo uomo che non ha mai chinato il capo». Sono questi alcuni dei commenti spuntati su Facebook sotto una foto di Totò Riina, capomafia e terrorista italiano morto nel 2017. A pubblicare un suo ritratto sui social è Giuseppe Riina, terzogenito del boss di Cosa Nostra, che non è nuovo a uscite di questo genere sui social. Su Facebook e Instagram, Riina jr ha pubblicato un ritratto del padre, che ha sùbito raccolto decine di commenti positivi ed entusiasti, compresi quelli di chi chiedeva se il quadro fosse in vendita.L’asta con ritratti del capomafiaGiuseppe Riina, che ha scontato una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione, vive a Corleone. Nel 2023, il consiglio comunale del paese siciliano gli ha chiesto di andarsene, accusandolo di non aver mai preso le distanze da Cosa Nostra e dal padre Totò. Leggi su Open.online «Bellissimo,», «zio», «Grandissimoche non ha mai chinato il». Sono questi alcuni dei commenti spuntati su Facebook sotto una foto dimafia e terrorista italiano morto nel 2017. Are un suosuiè Giuseppe, terzogenito del boss di Cosa Nostra, che non è nuovo a uscite di questo genere sui. Su Facebook e Instagram,jr hato undel, che ha sùbito raccolto decine di commenti positivi ed entusiasti, compresi quelli di chi chiedeva se il quadro fosse in vendita.L’asta con ritratti delmafiaGiuseppe, che ha scontato una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione, vive a Corleone. Nel 2023, il consiglio comunale del paese siciliano gli ha chiesto di andarsene, accusandolo di non aver mai preso le distanze da Cosa Nostra e dal

Su questo argomento da altre fonti

Figlio di Totò Riina posta un ritratto del padre, follower entusiasti. “In vendita? Bell’idea, farò un’asta” - Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina (foto dal profilo social). E subito scattano decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Giuseppe Salvatore Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social, sempre molto cliccate dai suoi follower. Più di 400 i like solo su Facebook e una trentina i commenti. 🔗ilfattoquotidiano.it

"Grande uomo", elogi social per Totò Riina dopo il post del figlio: "Metto all'asta il dipinto di mio padre" - Pubblica su Facebook e Instagram un post con un ritratto del padre, il boss Totò Riina, e riceve decine di commenti entusiastici con apprezzamenti per il capo dei capi di Cosa nostra. Salvo Riina, terzogenito del capomafia di Corleone, non è nuovo a provocazioni sui social sempre molto cliccate... 🔗palermotoday.it

Salvatore Borsellino sospeso da Tik Tok: "E invece per il figlio di Totò Riina nessun provvedimento..." - "Ho scoperto che il mio account di Tik Tok è stato 'temporaneamente' sospeso fino al 16 aprile 2035, in pratica per dieci anni. Farò ampiamente in tempo per morire...". Lo denuncia Salvatore Borsellino, fratello di Paolo, il magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992. L'indomito fondatore... 🔗palermotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Grande uomo, elogi social per Totò Riina dopo il post del figlio: Metto all'asta il dipinto di mio padre; Il figlio di Totò Riina pubblica un ritratto del padre sui social. L'entusiasmo dei follower: «Grande uomo, non chinava mai il capo; Figlio di Totò Riina posta un ritratto del padre, follower entusiasti; Giuseppe Riina pubblica il ritratto di Totò Riina sui social: commenti entusiastici e asta online. 🔗Se ne parla anche su altri siti