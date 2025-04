La salma di papa Francesco è arrivata alla Basilica di Santa Maria Maggiore

papa Francesco dalla Basilica di San Pietro è arrivato nella Basilica di Santa Maria Maggiore dove il defunto pontefice verrà sepolto. papa Francesco è stato accolto dall'applauso dei fedeli presenti. Ad attenderlo, come aveva annunciato giorni.

