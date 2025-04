La confessione di Trump e Zelensky soli a San Pietro per 15 minuti

Trump faccia faccia, soli e senza interpreti o assistenti, su due sedie rosse in un angolo della Basilica di San Pietro, a margine del funerale di Papa Francesco. Quindici minuti per un momento che visivamente ha quasi il sapore di una "confessione": è il loro primo incontro dal brutto litigio in mondovisione nello Studio Ovale a fine febbraio. La Casa Bianca ha fatto sapere che il breve colloquio fra i due leader sarebbe stato "produttivo". Trump prima dell'incontro in Vaticano aveva detto che Russia e Ucraina sarebbero "molto vicine" a un accordo per mettere fine alla guerra iniziata nel 2022 con l'invasione russa dell'Ucraina. A margine del funerale, Trump e Zelensky hanno anche avuto un breve incontro a quattro, in piedi, assieme al presidente francese Emmanuel Macron e al premier britannico Keir Starmer. Quotidiano.net - La "confessione" di Trump e Zelensky, soli a San Pietro per 15 minuti Leggi su Quotidiano.net Roma, 26 apr. (askanews) - Le immagini resteranno storiche: Volodymyr Zelensly e Donaldfaccia faccia,e senza interpreti o assistenti, su due sedie rosse in un angolo della Basilica di San, a margine del funerale di Papa Francesco. Quindiciper un momento che visivamente ha quasi il sapore di una "": è il loro primo incontro dal brutto litigio in mondovisione nello Studio Ovale a fine febbraio. La Casa Bianca ha fatto sapere che il breve colloquio fra i due leader sarebbe stato "produttivo".prima dell'incontro in Vaticano aveva detto che Russia e Ucraina sarebbero "molto vicine" a un accordo per mettere fine alla guerra iniziata nel 2022 con l'invasione russa dell'Ucraina. A margine del funerale,hanno anche avuto un breve incontro a quattro, in piedi, assieme al presidente francese Emmanuel Macron e al premier britannico Keir Starmer.

Ne parlano su altre fonti

Trump fiuta il nuovo affare in Ucraina, il “consiglio” a Zelensky: «Le centrali elettriche e nucleari ve le gestiamo noi» - Piegate le resistenze dell’Ucraina sul cessate il fuoco con la Russia «senza condizioni», tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky sembra tornato il sereno. A vincere il braccio di ferro, con ogni evidenza, è stato il presidente americano, che con lo stop (temporaneo) agli aiuti militari e a ogni informazione d’intelligence ha ottenuto in pochi giorni quel che voleva: la disponibilità del leader di Kiev ad accettare la tregua senza condizioni, un rischio cui fino a pochi giorni prima – fin dentro la Casa Bianca – Zelensky aveva giurato di non voler esporre il suo Paese. 🔗open.online

Ucraina, Zelensky: “Putin porterà Bielorussia in guerra”. Il piano di Trump è pronto - (Adnkronos) – L'Ucraina crede che la Russia trascinerà la Bielorussia in guerra. Intanto, il piano di Donald Trump per porre fine al conflitto prende forma e potrebbe essere illustrato la prossima settimana. Dopo l'apertura del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, disposto a dialogare direttamente con il presidente russo Vladimir Putin, da Kiev arriva il nuovo allarme. […] L'articolo Ucraina, Zelensky: “Putin porterà Bielorussia in guerra”. 🔗.com

Trump-Zelensky, la foto dell'incontro "costruttivo" in Vaticano che resterà nella storia - Miracolo di Jorge Mario Bergoglio, verrebbe da dire. Quando Volodymyr Zelensky, due mesi fa, ha lasciato la Casa Bianca dopo il duro scontro con Donald Trump, una riappacificazione tra i due sembrava pressoché impossibile. Eppure, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, il presidente Usa e l'omologo ucraino hanno avuto un breve e "costruttivo" faccia a faccia. Dove? Nella Basilica di San Pietro, che fino a stamattina ha custodito la salma del Pontefice che più si è battuto per un mondo di pace e di condivisione. 🔗iltempo.it

Approfondimenti da altre fonti

La confessione di Trump e Zelensky, soli a San Pietro per 15 minuti; Video; Papa Francesco, l'ultimo viaggio di Bergoglio, alle 10 i funerali. Il rogito: «Testimonianza mirabile umanità,; Il lungo addio | Le esequie di Papa Francesco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

La "confessione" di Trump e Zelensky, soli a San Pietro per 15 minuti - Roma, 26 apr. (askanews) - Le immagini resteranno storiche: Volodymyr Zelensly e Donald Trump faccia faccia, soli e senza interpreti o assistenti, su due sedie rosse in un angolo della Basilica di San ... 🔗libero.it

Da Trump a Zelensky ecco i leader che parteciperanno ai funerali del Papa - Tra i primi ad annunciare la sua presenza, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha sciolto i dubbi con un post sul social Truth, annunciando che si recherà a Roma con la moglie Melania. 🔗informazione.it

Papa Francesco, da Trump a Zelensky: i potenti della Terra presenti ai funerali. Per i reali ci sarà William - Donald Trump e Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen e Javier Milei. Destini incrociati di leader distanti ma obbligati a guardarsi negli occhi sabato mattina, seduti sui cuscinetti in velluto ... 🔗ilmessaggero.it