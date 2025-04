Amministrative a Castelnuovo di Conza liste da guinness dei primati

liste civiche e di partito con candidati provenienti da tutto il centro sud Italia che si contenderanno la vittoria a Palazzo di Città nel comune di Castelnuovo di Conza, nel cratere salernitano. La cittadina di Castelnuovo di Conza, un piccolo borgo delle Aree Interne della Campania, con il numero più alto di residenti all'estero, con poco più di 500 abitanti, e che conta ben 3.230 cittadini votanti, retta temporaneamente dal sindaco facente funzioni, Onorato Francione, va al voto dopo la tragica scomparsa del compianto sindaco e politico dirigente del Pci e fondatore del Pd, il professore Francesco Di Geronimo, deceduto all'età di 79 anni in seguito a complicazioni post operatorie da intervento chirurgico il 30 gennaio 2025. A reggere Palazzo di città, fino alle elezioni che si svolgeranno il 25 e il 26 maggio 2025, il sindaco facente funzioni, braccio destro e vicesindaco dell'amministrazione di Di Geronimo, l'infermiere in servizio presso l'ospedale San Francesco D'Assisi di Oliveto Citra, Onorato Francione.

