Apple addio a WhatsApp per questi tre modelli di iPhone

iPhone sarà impossibile continuare a utilizzare WhatsApp: ecco quali e perché sono ormai considerati obsoleti Ilgiornale.it - Apple, addio a WhatsApp per questi tre modelli di iPhone Leggi su Ilgiornale.it Dal 5 maggio su tre dispositivisarà impossibile continuare a utilizzare: ecco quali e perché sono ormai considerati obsoleti

Se ne parla anche su altri siti

WhatsApp addio: i cellulari su cui non si potrà più usare, a breve - Stop su alcuni smartphone. WhatsApp non sarà più utilizzabile su alcuni dispositivi considerati obsoleti, a partire dal prossimo maggio. Già con l'arrivo del 2025, la celebre applicazione di messaggistica istantanea ha smesso di funzionare su 19 modelli di telefoni. In questo caso ad essere... 🔗europa.today.it

Ultim’ora WhatsApp, l’addio fa malissimo: utenti su tutte le furie - L’uso di Whatsapp incontro a sempre nuovi sviluppi, adesso cambia tutto: la reazione degli utenti di fronte all’ultima evoluzione Ci sono diversi motivi per cui Whatsapp è l’app di messaggistica più popolare ed utilizzata al mondo. Innanzitutto la sua facilità e immediatezza d’uso, che la rende estremamente efficace e alla portata di tutti, per scambiare ... Leggi tutto L'articolo Ultim’ora WhatsApp, l’addio fa malissimo: utenti su tutte le furie sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

WhatsApp riprogetta il menu chiamate: addio chiamate accidentali - WhatsApp è al lavoro sulla modifica del menu di chiamate all'interno delle chat, una modifica che potrebbe porre rimedio alle fastidiose chiamate accidentali. L'articolo WhatsApp riprogetta il menu chiamate: addio chiamate accidentali proviene da TuttoAndroid. 🔗tuttoandroid.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Apple, addio a WhatsApp per questi tre modelli di iPhone; WhatsApp addio: i cellulari su cui non si potrà più usare, a breve; Apple potrebbe dire addio a tre modelli di iPhone con iOS 19. Ecco la lista dei dispositivi supportati; WhatsApp, da gennaio addio al supporto su decine di telefoni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Apple, addio a WhatsApp per questi tre modelli di iPhone - Dal 5 maggio su tre dispositivi iPhone sarà impossibile continuare a utilizzare WhatsApp: ecco quali e perché sono ormai considerati obsoleti ... 🔗ilgiornale.it

Whatsapp smetterà di funzionare su tre modelli di iPhone. Ecco quando e quali sono gli smartphone - L’addio di WhatsApp potrebbe essere una decisione storica che darebbe un colpo al cuore agli utenti, nessuno si aspettava una decisione del genere: i dettagli WhatsApp… Leggi ... 🔗informazione.it

Apple potrebbe dire addio a tre modelli di iPhone con iOS 19. Ecco la lista dei dispositivi supportati - Secondo un rumor proveniente da un account anonimo su X, noto per la sua affidabilità nel divulgare informazioni sui prodotti Apple, iOS 19 non sarà disponibile per tre modelli di iPhone ... 🔗hwupgrade.it