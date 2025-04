Fabio Quartararo conquista la pole del Gp di Spagna

Spagna) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo (Yamaha) partirà dalla pole position nella Sprint Race e nella ‘gara lunga’ del Gran Premio di Spagna. Sul circuito Angel Nieto, El Diablo è stato il più veloce del Q2, grazie al crono di 1’35?610. Il francese riporta la Yamaha in pole dopo 1134 giorni (Indonesia 2022).Secondo posto per Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0?033), davanti a Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo, +0?145), terzo. Quarto crono per Alex Marquez (Ducati Gresini, +0?148): Franco Morbidelli (Ducati Pertamina, +0?218) e Maverick Vinales (Ktm Tech3, +0?242) sono rispettivamente quinto e sesto. In terza fila, nell’ordine si piazzano Aldeguer, Di Giannantonio e Mir. In quarta, invece, ci sono Zarco, Bezzecchi e Acosta. “L’anno passato non siamo riusciti a far un 1’36: oggi addirittura abbiamo siglato un 1’35. Unlimitednews.it - Fabio Quartararo conquista la pole del Gp di Spagna Leggi su Unlimitednews.it JEREZ DE LA FRONTERA () (ITALPRESS) –(Yamaha) partirà dallaposition nella Sprint Race e nella ‘gara lunga’ del Gran Premio di. Sul circuito Angel Nieto, El Diablo è stato il più veloce del Q2, grazie al crono di 1’35?610. Il francese riporta la Yamaha indopo 1134 giorni (Indonesia 2022).Secondo posto per Marc Marquez (Ducati Lenovo, +0?033), davanti a Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo, +0?145), terzo. Quarto crono per Alex Marquez (Ducati Gresini, +0?148): Franco Morbidelli (Ducati Pertamina, +0?218) e Maverick Vinales (Ktm Tech3, +0?242) sono rispettivamente quinto e sesto. In terza fila, nell’ordine si piazzano Aldeguer, Di Giannantonio e Mir. In quarta, invece, ci sono Zarco, Bezzecchi e Acosta. “L’anno passato non siamo riusciti a far un 1’36: oggi addirittura abbiamo siglato un 1’35.

