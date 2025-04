In corso bilaterale tra Zelensky e Macron

corso a Roma un bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron "per ulteriori sforzi di pace". Lo riporta il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, pubblicando una foto del colloquio su X. Quotidiano.net - In corso bilaterale tra Zelensky e Macron Leggi su Quotidiano.net E' ina Roma untra il presidente ucraino Volodymyre il presidente francese Emmanuel"per ulteriori sforzi di pace". Lo riporta il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, pubblicando una foto del colloquio su X.

Papa: in corso bilaterale Zelensky-Macron - Milano, 26 apr. (LaPresse) – È ora in corso un bilaterale tra il presidente francese Emmanuel Macron e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo annuncia Andrii Sybiha, ministro degli Esteri ucraino, in un post su X, postando la foto dei due leaeder seduti a un tavolino al termine dei funerali di Papa Francesco.

Zelensky a Londra per il bilaterale. Non si pente ma apre a Trump - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato a Londra per una visita cruciale che comprende incontri con il primo ministro britannico Keir Starmer e un colloquio con il monarca Carlo III. La capitale britannica si conferma così un importante centro di sostegno per l'Ucraina, con il Regno Unito che intende ribadire il proprio impegno nella crisi ucraina. Starmer: "Avete il pieno appoggio del Regno Unito" Durante l'incontro a Downing Street, il premier britannico Keir Starmer ha accolto Zelensky con parole di incoraggiamento.

Ucraina, telefonata Trump-Zelensky in corso, sul tavolo il colloquio con Putin e tregua sulle infrastrutture di 30 giorni, discussa ieri con il tycoon - In corso la telefonata tra i due leader In corso la telefonata tra Donald Trump e Voldymyr Zelensky per discutere degli ultimi sviluppi del conflitto in Ucraina. Sul tavolo il colloquio con Vladimir Putin, intrattenuto ieri sera per più di due ore con il tycoon, e la tregua sulle infrastruttu

In corso bilaterale tra Zelensky e Macron - E' in corso a Roma un bilaterale tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron "per ulteriori sforzi di pace". Lo riporta il ministro degli Esteri ucraino, Andr ...

Trump, stretta di mano con von der Leyen, incontro con Zelensky e segno a Macron: le "prove di pace" - Per l'ultimo saluto a Papa Francesco, il successore di Pietro che con la sua aderenza al Vangelo ha provato a mettere il balsamo sulle ...

Zelensky vede Trump e presenta una controproposta - La Casa Bianca ha definito "molto produttivo" il breve incontro con il leader ucraino. La presidenza di Kiev pubblica foto a 4: Trump, Zelensky, ...