Agenzia immobiliare affitta per errore lo stesso appartamento a 2 persone lite furibonda

affitta un appartamento e quando si presenta lo trova già occupato. Questo il motivo della furiosa lite che si è verificata nel pomeriggio di ieri ad Ancona, in zona via della Montagnola. La Polizia di Stato è quindi intervenuta per sedare la lite tra i due uomini. Sul posto, la Polizia ha identificato i due trentenni, un italiano e un nigeriano. Il primo sosteneva che l’altro, dopo aver bussato insistentemente a casa propria, tentava di entrare nell'appartamento sostenendo che fosse il proprietario.All'arrivo della volante l'uomo straniero, infatti, ha riferito di essere titolare di un regolare contratto di affitto all'interno di quell'appartamento e che, proprio in quella data, avrebbe dovuto prendere possesso dell'immobile. Entrambi gli uomini erano perciò titolari di un contratto. Ilrestodelcarlino.it - Agenzia immobiliare affitta per errore lo stesso appartamento a 2 persone: lite furibonda Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ancona, 26 aprile 2025 –une quando si presenta lo trova già occupato. Questo il motivo della furiosache si è verificata nel pomeriggio di ieri ad Ancona, in zona via della Montagnola. La Polizia di Stato è quindi intervenuta per sedare latra i due uomini. Sul posto, la Polizia ha identificato i due trentenni, un italiano e un nigeriano. Il primo sosteneva che l’altro, dopo aver bussato insistentemente a casa propria, tentava di entrare nell'sostenendo che fosse il proprietario.All'arrivo della volante l'uomo straniero, infatti, ha riferito di essere titolare di un regolare contratto di affitto all'interno di quell'e che, proprio in quella data, avrebbe dovuto prendere possesso dell'immobile. Entrambi gli uomini erano perciò titolari di un contratto.

L'agenzia immobiliare affitta a 2 persone lo stesso appartamento. Scatta la lite: deve intervenire la polizia - ANCONA - Momenti di tensione ieri pomeriggio in via della Montagnola. Al centro della lite due 30enni, uno italiano e uno nigeriano, entrambi convinti di essere legittimi affittuari dello stesso appartamento.

