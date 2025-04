Scoperto gioco d azzardo in un circolo privato a Catania multa da 100 mila euro i dettagli del operazione

operazione della Polizia a Librino: scoperta sala giochi senza licenza, sequestrati computer e totem, elevate sanzioni per 100 mila euro. Notizie.virgilio.it - Scoperto gioco d'azzardo in un circolo privato a Catania, multa da 100 mila euro: i dettagli dell'operazione Leggi su Notizie.virgilio.it a Polizia a Librino: scoperta sala giochi senza licenza, sequestrati computer e totem, elevate sanzioni per 100

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Catania, scoperte 5 slot illegali in una sala giochi: sanzioni per 100mila euro - Catania, scoperte 5 slot illegali in una sala giochi: sanzioni per 100mila euro. Ecco i dettagli dell'operazione interforze. 🔗newsicilia.it

