Funerali Papa Roma è blindata pronta a ricevere oltre 200mila persone

Le telecamere della sala operativa della questura riprendono piazza San Pietro e via della Conciliazione, oltre a tutte le direttrici di afflusso.

Gli sconti sui treni per Roma per i funerali di papa Francesco - Roma si appresta ad accogliere centinaia di migliaia di pellegrini in occasione della scomparsa del Santo Padre. In risposta alla straordinaria affluenza prevista, il Gruppo FS ha messo in campo un piano di potenziamento dei trasporti, operativo da oggi fino a domenica 27 aprile, in stretto... 🔗romatoday.it

Funerali del Papa, Inter-Roma e non solo a rischio rinvio: c’è un’unica data disponibile - Un weekend di Pasqua inevitabilmente caratterizzato dalla tragica notizia della scomparsa di Papa Francesco, un fatto eclatante che sta condizionando non poco il calcio italiano. Nonostante le proteste della Lazio, le 4 gare rimandate saranno recuperate domani alle 18:30, e almeno la 33ª giornata andrà in archivio senza particolari intoppi. Ora per ci saranno da affrontare i problemi relativi alla 34ª, decisamente più importanti e difficili da affrontare. 🔗sololaroma.it

Papa Francesco, la traslazione della salma a San Pietro: l'omaggio dei fedeli dalle 9. Roma si prepara all'addio: in 200mila ai funerali - Traslazione e ostensione. Nella liturgia cattolica la prima è il movimento della salma di un Pontefice dalla sua residenza alla Basilica Vaticana. Mentre la seconda... 🔗leggo.it

Papa Francesco, news del 25 aprile. chiusa la sua bara. In 250 mila gli hanno reso omaggio. Trump atterrato a Roma; Papa Francesco funerali, da Trump a Mattarella e Macron: i leader in raccoglimento davanti alla bara di Bergog; Funerali Papa Francesco, il sistema IT-alert utilizzato per fornire indicazioni utili ai fedeli; Funerale Papa Francesco, Roma pronta per l'evento storico. Ciciliano: "Attese 200mila persone, in campo tremila volontari".